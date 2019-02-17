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Alişan oğlu Burak için dev yatırım yaptı! Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak'ın hesabına...

Alişan ile Buse Varol'un oğulları Burak, 4 gün önce dünyaya geldi. Doğduğu günden bu yana oğlunu kucağından indirmeyen Alişan, oğlu için dev yatırım yaptı. Doğum öncesi Alişan ve Buse Varol çifti oğulları için ev değiştirmişti. İddiaya göre Alişan bu kez de oğlu Burak için banka hesabı açtı ve hesaba toplamda 1 milyon lira yatırdı.

17.02.2019 16:45 - Son Güncelleme: 17.02.2019 16:45
Alişan oğlu Burak için dev yatırım yaptı! Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak'ın hesabına...

ALİŞAN'DAN OĞLUNA 1 MİLYON LİRA...

Alişan'ın geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı yavrusu Burak için 1 milyon liralık yatırım yaptığı iddia edildi.

Alişan oğlu Burak için dev yatırım yaptı! Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak'ın hesabına...

Oyuncu Buse Varol geçtiğimiz günlerde sezaryen yöntemi ile 4,5 kilo ağırlığında oğlu Burak'ın kucağına almıştı.

Alişan oğlu Burak için dev yatırım yaptı! Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak'ın hesabına...

Alişan'da oğlu Burak için banka hesabı açtı ve hesaba toplamda 1 milyon lira yatırdığı öğrenildi.

Alişan oğlu Burak için dev yatırım yaptı! Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak'ın hesabına...

Ayrıca ünlü çiftin çocuklarının geleceği için bu hesaba sürekli para yatıracağı da ortaya çıktı. Doğum öncesinde ise Alişan oğlu için ev değiştirmişti.

Alişan oğlu Burak için dev yatırım yaptı! Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak'ın hesabına...

Barış Arduç

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