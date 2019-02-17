Alişan oğlu Burak için dev yatırım yaptı! Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak'ın hesabına...
Alişan ile Buse Varol'un oğulları Burak, 4 gün önce dünyaya geldi. Doğduğu günden bu yana oğlunu kucağından indirmeyen Alişan, oğlu için dev yatırım yaptı. Doğum öncesi Alişan ve Buse Varol çifti oğulları için ev değiştirmişti. İddiaya göre Alişan bu kez de oğlu Burak için banka hesabı açtı ve hesaba toplamda 1 milyon lira yatırdı.
17.02.2019 16:45
- Son Güncelleme: 17.02.2019 16:45
Barış Arduç
Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu'yla birlikte 'Mutluluk Zamanı' filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.
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