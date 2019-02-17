Alişan oğlu Burak için dev yatırım yaptı! Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak'ın hesabına...

Barış Arduç

Barış Arduç, farklı bir alana göz kırptı! En son Elçin Sangu'yla birlikte 'Mutluluk Zamanı' filminde kamera karşısına geçen Barış Arduç, kazancını gıda sektörüne yatırmaya karar verdi. İstanbul'da bir mekanın işletmesine ortak olan Arduç, birçok işletmeciden de yeni sektörü için bilgiler alıyor.