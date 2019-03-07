Sağlık sorunları nedeniyle zor günleri geride bırakan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi. Usta oyuncu, 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminin ikinci haftasında Netflix'de de yayına girmesinin ardından bu duruma sesiz kalanları adeta topa tuttu: "Hangi star çıkıp olumlu veya olumsuz konuşuyor. Neden 'Acaba Netflix'ten bir teklif gelir mi?' diye. Neredesiniz kardeşim. İnsan bir çıkıp görüşünü bu halka bildir ya. Ayıp size be. Sizi sinema bu günlere getirdi..."
- Saklambaç
- 07.03.2019
- Gazete
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