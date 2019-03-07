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ATV’nin iddialı dizisi ‘’ için geri sayım başladı! ‘Hercai’ Cuma akşamı saat 20.00'da atv'de başlıyor

ATV’nin iddialı dizisi ‘’ için geri sayım başladı. Zengin oyuncu kadrosu ve çekimlerin geçtiği Mardin’in büyülü atmosferiyle dikkat çeken dizi, Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek

Hercai geliyor

Merakla beklenen 'Hercai'nin yayın tarihi sonunda belli oldu. atv'nin yeni dizisi, 15 Mart Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" mottosuyla yola çıkan , milyonları atv ekranına kilitleyecek. Mardin'in büyülü atmosferinde çekilen dizi, izleyenlere görsel şölen yaşatacak.

Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrolündeki dizide Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve Eda Elif Başlamışlı da yer alıyor. Cem Karcı'nın yönettiği dizinin senaryosu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin'e emanet.
Hercai, 15 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da ATV'de başlıyor.

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