Ünlü sanatçı Haluk Akakçe, çok başarılı bulduğu şarkıcı Aleyna Tilki'ye bir süre önce tablosunu hediye etti. Güzel popçu da "Çok özel bir hediye. Bu sanata karşılık ben de sana bir bestemi adayacağım canım arkadaşım" diyerek ressama teşekkür etti. Önceki gün ise Tilki ve Akakçe bir atölyede bir araya geldi. Birlikte tablo yapan ikili, renkli anlarını sosyal medyaya yükledi...
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