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  • 06.03.2019
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Vakfı'nın , müzik atölyesinde miniklerle dolu dolu bir gün geçirdi

22 binden fazla çocuğum var
7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefleyen Vakfı'nın 2019 Gönüllü Elçisi Yalın, Fuat Soylu İlk ve Orta Okulu'nda gerçekleştirdiği müzik atölyesinde miniklerle dolu dolu bir gün geçirdi. Ünlü şarkıcı, "Hep bir çocuğum olsun istemiştim, şimdi 22 binden fazla çocuğum var" diye konuştu...

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