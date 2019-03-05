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  • 05.03.2019
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, arkadaşı ile görüntülendi

Bütün kızlar toplandık

Başarılı sunucu ve manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Arzu Öztoprak ile Aqua Florya 'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Ulusoy, "Uzun zamandır kızlarla bir araya gelemiyorduk yemek yiyip, alışveriş yapacağız" diye konuştu.

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