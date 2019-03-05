Başarılı sunucu ve manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Arzu Öztoprak ile Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Ulusoy, "Uzun zamandır kızlarla bir araya gelemiyorduk yemek yiyip, alışveriş yapacağız" diye konuştu.
Başarılı sunucu ve manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Arzu Öztoprak ile Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Ulusoy, "Uzun zamandır kızlarla bir araya gelemiyorduk yemek yiyip, alışveriş yapacağız" diye konuştu.
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