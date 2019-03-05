Mustafa Sandal Cem Hakko ve Ender Alkoçlar gibi isimlerin de olduğu Senkronize Kayak Milli Takımı'nın Nisan'da Amerika ASPEN'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Uludağ'daki hazırlık kampı devam ediyor. Takım kaptanı Hakko, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
Milli Takım, Nisan'daki yarışlar için tam gaz hazırlık sürecine girdi.
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