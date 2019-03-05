Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, önceki akşam yeni yaşını ailesiyle birlikte Maslak 1453 içerisinde yer alan Esnaf'ta kutladı. 3 Mart 1954 yılında dünyaya gelen işadamı, "22 yaşıma bastım ama ruh yaşım 18" esprisi yaptı. Ağaoğlu, gece boyunca da ailesiyle bol bol eğlenip horon tepti.
- Saklambaç
- 05.03.2019
- Gazete
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