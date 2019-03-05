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  • 05.03.2019
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, yeni yaşını ailesiyle birlikte içerisinde yer alan Esnaf'ta kutladı

Ağaoğlu 22 oldu
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, önceki akşam yeni yaşını ailesiyle birlikte içerisinde yer alan Esnaf'ta kutladı. 3 Mart 1954 yılında dünyaya gelen işadamı, "22 yaşıma bastım ama ruh yaşım 18" esprisi yaptı. Ağaoğlu, gece boyunca da ailesiyle bol bol eğlenip horon tepti.

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