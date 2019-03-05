Sevilen popçu Burcu Güneş, önceki akşam Antalya Kaya Palazzo Hotel'de sahne aldı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen sanatçı, şık elbisesiyle de göz kamaştırdı.
Sevilen popçu Burcu Güneş, önceki akşam Antalya Kaya Palazzo Hotel'de sahne aldı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen sanatçı, şık elbisesiyle de göz kamaştırdı.
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