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  • 04.03.2019
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‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi için ’e giden izdihama neden oldu

Önceki gün ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi için ’e giden , ’de büyük bir izdihama neden oldu...

Murat izdihamı

BAŞROLLERINDE Murat Boz, Seda Bakan ve Açelya Topaloğlu'nun yer aldığı 'Öldür Beni Sevgilim' filmi, önceki gün 'deki sinemaseverlerle buluştu. İzmir Optimum Cinemaximum Sinemaları'nda gerçekleşen gösterim izdihama sahne oldu. 6 bin kişi kapasiteli 'ye gösterim günü yaklaşık 10 bin kişi akın etti. Alkış tufanının koptuğu galada Boz'u karşılarında gören genç kızlar, heyecandan gözyaşlarına boğuldu.

4 BİN YERİNE 10 BİN KİŞİ
Genç kızlar, gözyaşları içinde Boz'u fotoğraflamaya çalıştı.

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