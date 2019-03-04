BAŞROLLERINDE Murat Boz, Seda Bakan ve Açelya Topaloğlu'nun yer aldığı 'Öldür Beni Sevgilim' filmi, önceki gün İzmir'deki sinemaseverlerle buluştu. İzmir Optimum Cinemaximum Sinemaları'nda gerçekleşen gösterim izdihama sahne oldu. 6 bin kişi kapasiteli AVM'ye gösterim günü yaklaşık 10 bin kişi akın etti. Alkış tufanının koptuğu galada Boz'u karşılarında gören genç kızlar, heyecandan gözyaşlarına boğuldu.
4 BİN YERİNE 10 BİN KİŞİ
Genç kızlar, gözyaşları içinde Boz'u fotoğraflamaya çalıştı.
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