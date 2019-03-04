Sinem Güven'den duygusal paylaşım… Güven'in kızı Defne, dün 12 yaşına girdi. Sinem Hanım, geçen yıl kanseri yenen kızının doğum günü şerefine şu paylaşıma imza attı: "Bugüne kadar bana çok şey öğrettin; ama en sonuncusu o kadar başkaydı ki! Bana anın her saniyesini farkındalıkla yaşamak gerektiğini, gülmenin en etkili ilaç olduğunu, vazgeçmemeyi, affetmeyi ama en çok da kabul etmeyi öğrettin."