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  • 04.03.2019
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, i yenen kızı Defne’ye böyle seslendi!

, i yenen kızı Defne’ye 12. yaş gününde ‘Bana gülmenin en iyi ilaç olduğunu öğrettin’ diye seslendi.

Kızından ders

Sinem Güven'den duygusal paylaşım… Güven'in kızı Defne, dün 12 yaşına girdi. Sinem Hanım, geçen yıl i yenen kızının doğum günü şerefine şu paylaşıma imza attı: "Bugüne kadar bana çok şey öğrettin; ama en sonuncusu o kadar başkaydı ki! Bana anın her saniyesini farkındalıkla yaşamak gerektiğini, gülmenin en etkili ilaç olduğunu, vazgeçmemeyi, affetmeyi ama en çok da kabul etmeyi öğrettin."

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