Ekranların sevilen oyuncuları Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Şenolsun'dan hemcinslerine tam destek. Kadınlar Günü için Elidor ile işbirliği yapan güzel oyuncular, kadınların potansiyeline dair ön yargıların altını çizen 'Aklımız saçımızla ölçülüyorsa biz yokuz' kampanyasına destek verdi. Oyuncular, 8 Mart'a kadar Instagram hesaplarını askıya alarak ses getiren bir işe imza attı.
- Saklambaç
- 03.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.