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  • 03.03.2019
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, ve 'dan 'güzel' isyan! Instagram hesaplarını...

Güzel oyuncular , ve , başta sosyal medyada olmak üzere kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Instagram hesaplarını 8 Mart’a kadar askıya aldı.

Güzel isyan!



Ekranların sevilen oyuncuları Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Şenolsun'dan hemcinslerine tam destek. Kadınlar Günü için Elidor ile işbirliği yapan güzel oyuncular, kadınların potansiyeline dair ön yargıların altını çizen 'Aklımız saçımızla ölçülüyorsa biz yokuz' kampanyasına destek verdi. Oyuncular, 8 Mart'a kadar Instagram hesaplarını askıya alarak ses getiren bir işe imza attı.

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