Ünlü oyuncu Hande Ataizi, önceki gün oğlu Aslan Leon ile Trump AVM'de keyifli bir gün geçirdi. Ataizi; minik oğlunu çocuk katındaki atlıkarınca, tren ve gondol gibi oyuncaklara bindirdi. Daha sonra Aslan Leon, KidzMondo'da seçtiği meslekleri deneyimlerken güzel oyuncu da an be an onun fotoğraflarını çekti.
- Saklambaç
- 02.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.