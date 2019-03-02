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  • 02.03.2019
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Ünlü oyuncu , oğlu ile keyifli bir gün geçirdi.

Oyun zamanı
Ünlü oyuncu , önceki gün oğlu ile Trump 'de keyifli bir gün geçirdi. Ataizi; minik oğlunu çocuk katındaki atlıkarınca, tren ve gondol gibi oyuncaklara bindirdi. Daha sonra Aslan Leon, KidzMondo'da seçtiği meslekleri deneyimlerken güzel oyuncu da an be an onun fotoğraflarını çekti.

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