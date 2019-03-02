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  • 02.03.2019
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kutlayan 'e aynı evi paylaştığı konuşulan da eşlik etti

, 26 Şubat olan gecikmeli olarak önceki akşam Etiler Scarlet'te kutladı. Özdemir, elinde hediyeleriyle ön kapıdan çıkarken; Yaman, partiyi arka kapıdan terk etti.

Demet Özdemir, 26 Şubat olan doğum gününü gecikmeli olarak önceki akşam Etiler Scarlet'te kutladı. 27 yaşına giren Özdemir'in kutlaması, geç saatlere dek sürdü.

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