Demet Özdemir, 26 Şubat olan doğum gününü gecikmeli olarak önceki akşam Etiler Scarlet'te kutladı. 27 yaşına giren Özdemir'in kutlaması, geç saatlere dek sürdü.
Demet Özdemir, 26 Şubat olan doğum gününü gecikmeli olarak önceki akşam Etiler Scarlet'te kutladı. 27 yaşına giren Özdemir'in kutlaması, geç saatlere dek sürdü.
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