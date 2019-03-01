Türk mutfağına ilgi her geçen gün arttı. Osmanlı mutfağı, 91. Oscar Ödül Töreni'nin menüsüne de girdi. Türk şefler Cihan Kıpçak ile Yiğit Mirzaoğlu da tören için dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın yönetiminde vişneli yaprak sarma, Ali Nazik, levrek marin, deniz börülcesi, Osmanlı usulü şerbet ve damla sakızlı muhallebi hazırladı. Baklavanın da yer aldığı menüyle Hollywood starları ziyafet çekti. Kıpçak, tören sonrası "O gece hazırladığımız tüm yemekler bitmişti.

Türk yemeklerini ilk kez deneyenler çok mutlu oldu" dedi. Ülkemizin lezzetlerine ilgi bununla sınırlı kalmadı. ABD ve İngiltere'de de Türk mutfağına merak saranlar için kurslar açıldı. Yabancılar, katıldıkları Türk yemekleri pişirme atölyelerinde domates çorbasından pideye, favadan mantıya kadar pek çok lezzeti hazırlayıp tadına baktı. Manhattan'daki Türk yemekleri pişirme sınıfına katılım ücreti 42 dolar (223 lira) olarak belirlendi. Londra'daki atölyenin de fiyatı 45 İngiliz sterlini yani 318 lira oldu. Amerikalılar ile İngilizler Türk mutfağına öylesine hayran kaldı ki atölyelerdeki kontenjan kısa süre içerisinde tükeniyor...

OSCARLIK ZİYAFET SUNDULAR

Cihan Kıpçak ve Yiğit Mirzaoğlu, Wolfgang Puck yönetiminde Türk menüsü hazırlayıp Hollywood'u mest etti.

İngiltere'deki Türk yemekleri kursuna katılan erkekler de mutfağa girip mantı açtı.

Özge GÜRCAN