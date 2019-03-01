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  • 01.03.2019
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, kendisiyle tanışmak isteyen bir miniğin hayalini gerçekleştirdi

, ’deki ‘Rays of Sunshine’ derneği aracılığıyla kendisiyle tanışmak isteyen bir miniğin hayalini gerçekleştirdi.

Minikler çok mesut

Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz gün minik bir hayranıyla buluştu. Tye adlı çocuğun dileğini ise futbolcunun destekçisi olduğu İngiltere'deki 'Rays of Sunshine' derneği gerçekleştirdi.

Ünlü futbolcu, küçük hayranı ve onun ailesiyle yakından ilgilendi. , Tye'ye imzalı bir formasını da hediye etti. Yıldız futbolcu, minikle hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.
Tye, ailesiyle Mesut Özil'in fotoğrafının önünde böyle poz verdi.

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