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, Sinem Kobal'ı 'Ben Sinem'i hayatıma çağırdım' sözüyle mest etti

, önceki akşam Sinem Kobal'ın yıllar önce rol aldığı dizideki ''yı çağırma' sahnesi hatırlatılınca romantik yanını konuşturdu. Ünlü oyuncu, 'Ben Sinem'i hayatıma çağırdım' sözüyle eşini mest etti.

Sihirli aşk

Bir süredir ortalarda görünmeyen Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sergilenen Alice Müzikali'ni izledi. "Türkiye'de böyle bir müzikalin yapılması büyük bir başarı" diyerek ekibe övgüler yağdıran ünlü çifte, "Sizin masal kahramanız kim?" sorusu yöneltildi. İmirzalıoğlu, "Dede Korkut" yanıtını verirken güzel oyuncu, şu esprili cevabı verip gülümsetti:



'ÖNCELİĞİM TELEVİZYON'​
"Daha önce önce kahraman olarak Selena'yı canlandırdım." , güzel eşinin 2006 ile 2009 yılları arasında atv'de ekrana gelen dizisinde kızların rol gereği 'Selena'yı sihirli bir şekilde çağırma' sahneleri hatırlatılınca ise romantik yanını konuşturdu. Yakışıklı oyuncu, Sinem Kobal'a aşk dolu bakışlar atıp "Ben onu hayatıma çağırdım" dedi. Kobal ise bu romantik espri karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Bu arada Netflix'le yeni bir proje için anlaştığı konuşulan İmirzalıoğlu çıkan haberleri yalanladı. Başarılı oyuncu, "Dijitalden önce benim önceliğim başarılı bir televizyon projesinde yer almak" dedi.
Sık sık haklarında ayrılık iddiaları çıkan Kobal ile İmirzalıoğlu, bu görüntüleriyle bir kez daha örnek bir çift olduklarını gösterdi.

Doğan SAVAŞ


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