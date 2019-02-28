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  • 28.02.2019
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Kendisinden  büyük yönetmen ile aşkı süren , ilişkisi hakkında konuştu

Hayat benim

Kendisinden büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşkı süren Hazar Ergüçlü, ilişkisi hakkında konuştu. 26 yaşındaki oyuncu, "Bu benim hayatım. Şu anda evlilik düşünmüyoruz." diye konuştu.

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