Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşkı süren Hazar Ergüçlü, ilişkisi hakkında konuştu. 26 yaşındaki oyuncu, "Bu benim hayatım. Şu anda evlilik düşünmüyoruz." diye konuştu.
Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşkı süren Hazar Ergüçlü, ilişkisi hakkında konuştu. 26 yaşındaki oyuncu, "Bu benim hayatım. Şu anda evlilik düşünmüyoruz." diye konuştu.
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