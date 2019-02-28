Alişan ile eşi Buse Tektaş'ın 15 günlük oğulları Burak, dün erkekliğe ilk adımı attı. Oğullarını Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde sünnet ettiren ikiliye tebrik mesajları yağdı.
Alişan ile eşi Buse Tektaş'ın 15 günlük oğulları Burak, dün erkekliğe ilk adımı attı. Oğullarını Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde sünnet ettiren ikiliye tebrik mesajları yağdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.