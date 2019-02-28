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  • 28.02.2019
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Alişan ile eşi 'ın 15 günlük oğulları Burak, erkekliğe attı.

Oldu da bitti Maşallah

Alişan ile eşi Buse Tektaş'ın 15 günlük oğulları Burak, dün erkekliğe ilk adımı attı. Oğullarını Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde sünnet ettiren ikiliye tebrik mesajları yağdı.

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