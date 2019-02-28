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  • 28.02.2019
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ile yasak aşk yaşayan ’dan 6 milyon lira tazminat talep eden üç maymunu oynadı!

ile yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü ’dan 6 milyon lira tazminat talep eden , istediğini alamayınca çark etti. İbo’yla anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren Şener, yıllardır demediğini bırakmadığı ‘zina’ için bu kez üç maymunu oynadı!

Bundan üç yıl önce İbrahim Kutluay'a kendisini Edwina Sponza'yla aldattığı iddiasıyla boşanma davası açıp ortalığı ayağa kaldıran Demet Şener, geri vites yaptı. Eski manken, 11 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Kutluay ile Sponza hakkında demediğini bırakmamıştı. Şener, zina davası açtığı Kutluay'dan 6 milyon lira tazminat talep etmiş; Sponza'ya da 500 bin liralık ikinci kadın davası açmıştı. Ancak Şener'in her iki talebi de reddedildi. Mahkeme, Kutluay'ın Şener'e 1 milyon 350 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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HaberlerSaklambaç HaberleriEdwina Sponza ile yasak aşk yaşayan İbrahim Kutluay’dan 6 milyon lira tazminat talep eden Demet Şener üç maymunu oynadı!
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