Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...
Demet Şener ile İbrahim Kutluay, uzun süredir çekişmeli boşanma dava sürecindelerdi. Evliliğinin bitmesinin sebebi olarak gösterdiği Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'ı yan yana gördüğü yerde fotoğraflayan Demet Şener, kararını değiştirdi. Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, yeniden mahkemeye başvurarak İbrahim Kutluay'a 'anlaşmalı boşanma' davası açtı.
27.02.2019 12:19
- Son Güncelleme: 27.02.2019 12:19
Evliliklerinden 13 yaşında bir kız ve 10 yaşında bir erkek çocuklarının bulunduğunu belirten Demet Şener, dava dilekçesinde İbrahim Kutluay'a açtığı çekişmeli boşanma davasındaki sadakatsizlik iddialarına iki cümle ile üstü kapalı yer verdi. Dilekçede Demet Şener'in ev adresi yer alırken, İbrahim Kutluay'ın ise iş adresine yer verildi.
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