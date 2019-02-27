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Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, uzun süredir çekişmeli boşanma dava sürecindelerdi. Evliliğinin bitmesinin sebebi olarak gösterdiği Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'ı yan yana gördüğü yerde fotoğraflayan Demet Şener, kararını değiştirdi. Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, yeniden mahkemeye başvurarak İbrahim Kutluay'a 'anlaşmalı boşanma' davası açtı.

27.02.2019 12:19 - Son Güncelleme: 27.02.2019 12:19
Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın çekişmeli boşanma davasında süpriz gelişme yaşandı! İki çocukları olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay çifti uzun süredir ayrı yaşıyor ve boşanma sürecini bekliyorlardı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...

DEMET ŞENER'DEN İBRAHİM KUTLUAY'I ŞAŞIRTAN HAMLE!

Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, yeniden mahkemeye başvurarak İbrahim Kutluay'a 'anlaşmalı boşanma' davası açtı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...

Demet Şener avukatı Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı anlaşmalı boşanma davasında İbrahim Kutluay ile 2001'de tanıştıklarını, 15 Temmuz 2005'te evlendiklerini belirtti.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...

Evliliklerinden 13 yaşında bir kız ve 10 yaşında bir erkek çocuklarının bulunduğunu belirten Demet Şener, dava dilekçesinde İbrahim Kutluay'a açtığı çekişmeli boşanma davasındaki sadakatsizlik iddialarına iki cümle ile üstü kapalı yer verdi. Dilekçede Demet Şener'in ev adresi yer alırken, İbrahim Kutluay'ın ise iş adresine yer verildi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...

KİŞİLİK FARKLILIĞI VAR
Demet Şener'in adına avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Şener ile Kutluay'ın aralarında kişilik farklığının bulunduğu, çok uzun süredir baş gösteren şiddetli geçimsizliğin gün geçtikçe arttığı yer aldı.

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