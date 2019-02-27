Kürk tutkusundan vazgeçmeyen Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda 150 bin liralık kürküyle şov yapmıştı. 500 bin liraya da leopar kürk siparişi veren Diva'yı hayvanseverler topa tuttu. Ersoy, eleştirilere önceki gün sosyal medyada şu sözlerle yanıt verdi:



"Sözde hayvansever bazı yorumcular, şahsım için Allah'tan ölüm dileyip beddualar ve de hakaretlerle bana saldırdı. Hayvanlar için insana ölüm… Bu akıl dışı düşünce bozukluğudur. Hayvan yaşasın diye bir insana 'Öl inşallah' diyenler karşıma sevgi ve evrencilikle gelmesin!"