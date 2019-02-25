Bülent Ersoy, hayvanseverlerin tepkisine rağmen kürk sevdasından vazgeçmedi. Geçen yıl kısa bir süre kürk giymeyen Diva, daha sonra ise "Vücut alışmış, giymeyince üşütüyorum. Hatta 12 gün hastanede yattım" diyerek çark etmişti. Eleştirilere kulak tıkayan sanatçı, önceki akşam da Nişantaşı'ndaki 'İzmirli Kürk' mağazasına gitti. Mağazaya 16.00'da gidip akşam 21.30'da çıkan Ersoy'un 500 bin liralık bir kürk yaptırdığı öğrenildi. Diva, etek boyu 5 metre olan leopar kürkünün kusursuz olması için de talimat yağdırdı. Beş buçuk saat mağazada vakit geçiren Diva'ya şarkıcı Fatih Ürek de eşlik etti. Müdavimi olduğu dükkanda geçen yıl da 10 adet kürk siparişi veren sanatçı, şimdilik ikisini satın aldı.





KLİBE ÖZEL KÜRK

Çıkışta beyaz tilki kürküyle objektiflere poz veren Ersoy'un keyfi yerindeydi. Ünlü sanatçı, "İnşallah bir aksilik çıkmazsa, Tarkan'la bu hafta klip çekeceğiz" dedi. Diva, servet değerindeki leopar kürkünü de klipte giymeyi planlıyor. Ersoy'un bu yeni alışverişi üzerine gözler masum hayvanların katledilmesine tepki gösteren hayvanseverlere çevrildi.

Ersoy'un tilki, vizon ve tavşan gibi hayvanlardan yapılan ve değeri 200 bin liradan 500 bin liraya kadar çıkan kürk koleksiyonu var.



Doğan SAVAŞ