Mısır krizi yüzünden Mars Group'a karşı kazan kaldıran Yılmaz Erdoğan'ın Netflix atağı, yapımcıları kızdırdı. Erdoğan, 'promosyon bilet' kampanyasına karşı çıkıp daha sonra ise yeni filmi 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı vizyondaki ikinci haftasında Netflix'e satmıştı. Ünlü sanatçı, Mars Grup'u tuş edeyim derken sinema dünyasına yarası kapanmayacak büyük zarar verdi. Filmin internette izlenip sinemaya gidilmemesi tepki çekti. Bu duruma kızanların başında da ünlü yapımcı Mustafa Uslu geliyor. Önceki akşam Yeditepe Üniversitesi'nin gecesinde 'Müslüm' filmiyle 'En İyi Film' ödülünü alan Uslu, şu sözlerle Erdoğan'a yüklendi:





KÜÇÜK ESNAF BATTI

"Sinema sektörüne ihanet edildiği dönemde bu ödüle layık görülmek ne güzel. Bizim filmlerimiz hiçbir zaman sinema harici bir yerde oynamayacak. Dağıtım şirketi denilince Mars Sinemaları'nı düşünüyorsunuz. Ancak Anadolu'da mahalle aralarındaki küçük bütçeli sinemaların, küçük esnafın hepsi bu filmin satılması yüzünden battı." Ünlü yapımcı, Erdoğan'ın filmin maliyetini kurtarmak için 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı sattığı iddiasına da "Taksim'in arka sokaklarında konuşulduğu kadar bütçesi yüksek film çekemezsiniz" çıkışı yaptı.



Erdoğan'ın yeni filmi, gişede kan kaybetti. Filmi 4. hafta sonunda 155 bin 137 kişi izledi.



Yılmaz Erdoğan'ı topa tutan Uslu, Anadolu'daki küçük esnafın hakkını savundu.



Doğan SAVAŞ