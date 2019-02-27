Son dönemin parlayan yıldızlarından Hazar Ergüçlü, bir kez daha Flormar'ın marka yüzü oldu. 'Kiss Me More' isimli yeni rujun önceki gün The Sofa Hotel'deki lansmanına katılan güzel oyuncu, pembeler içerisinde göz kamaştırdı.
Son dönemin parlayan yıldızlarından Hazar Ergüçlü, bir kez daha Flormar'ın marka yüzü oldu. 'Kiss Me More' isimli yeni rujun önceki gün The Sofa Hotel'deki lansmanına katılan güzel oyuncu, pembeler içerisinde göz kamaştırdı.
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