Hande Soral, önceki gün İstanbul'daki kar yağışını eğlenceye çevirdi. Oyuncu, köpeğiyle karlar üzerinde oyunlar oynadı.

İkiz kızlarına 7 aylık hamile olan Pelin Akil de kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la kar havası aldı.





HAMİLELİK HAVASI

Gelecek ay oğulları Efehan'ı kucaklarına alacak olan Almeda Abazi ile eşi Tolgahan Sayışman da beyaz coşkuya kapılan isimlerdendi.





Dün İstanbul'daki okullar kar nedeniyle tatil oldu. Şarkıcı Mustafa Ceceli de oğlu Arın, eşi Selin İmer ve köpekleriyle kar keyfi yaptı.