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  • 26.02.2019
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ve mütevazılıkta zirve yaptı

ve mütevazılıkta zirve yaptı. Megastar geçtiğimiz gün, ’da güvenlikten pilota kadar herkesle hatıra pozu verdi. Dubai’ye giden Şahan ise reklam tatili teklifini ‘İhtiyacı olanları bedava ağırlayın’ diyerek reddetti.

Pop müziğin dev ismi Tarkan ile komedinin kralı Şahan Gökbakar'dan meslektaşlarına mütevazılık dersi… Önceki gün reklam yüzü olduğu Coca Cola'nın etkinliği için Antalya'ya giden Megastar Tarkan, uçaktan konaklayacağı otele gidene kadar her bir hayranıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Ünlü sanatçı, tüm yorgunluğuna rağmen güler yüzlü tavırlarıyla da gönülleri bir kez daha fethetti.

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