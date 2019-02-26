Burcu Esmersoy, patladı! Esmersoy, "Kadınlar başka kadınları sevmez. Siz ne düşüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevabın çarpıtılmasına köpürdü. "Benden kadınlara zarar gelmez" dediği iddia edilen sunucu, şunları söyledi:



"Haberi uydurup tepkiyi de pompalıyorsunuz. Kendi pisliğinizde mutluluklar. Yeter artık." Esmersoy'a kadın takipçilerinden destek yağdı.

Esmersoy, "Bu sektörde 20 yıldır ayakta durmaya çalışan bir kadın ve size zorluk çıkarmamayı tercih eden birinin tepesini attırdınız" dedi.