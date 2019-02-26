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  • 26.02.2019
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'un sı satılıyor! Yok böyle fiyat

Yok böyle fiyat

Türkiye'nin en pahalı evlerinden biri, satışa çıktı. Ünlü marka Jumbo'nun kurucusu Çolakyan Ailesi'ne ait Boğaz'daki villa, 210 milyon liraya yeni sahiplerini bekliyor. 'un sı olarak bilinen ev, 6 odalı. Bin 500 metrekarelik villa, Bebek ile Rumelihisarı'ndaki konumu ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Nuran Çolakyan ve eşi Irma Hanım, evde pay sahibi aile üyeleri arasında.



Aydın HAMZA

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