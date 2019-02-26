Türkiye'nin en pahalı evlerinden biri, satışa çıktı. Ünlü marka Jumbo'nun kurucusu Çolakyan Ailesi'ne ait Boğaz'daki villa, 210 milyon liraya yeni sahiplerini bekliyor. İstanbul'un en pahalı villası olarak bilinen ev, 6 odalı. Bin 500 metrekarelik villa, Bebek ile Rumelihisarı'ndaki konumu ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.
Nuran Çolakyan ve eşi Irma Hanım, evde pay sahibi aile üyeleri arasında.
Aydın HAMZA
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