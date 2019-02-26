Hollywood'un ünlü isimleri önceki gece 91. Oscar Ödülleri için Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda bir araya geldi. Ünlü şef Wolfgang Puck'ın yönetiminde hazırlanan Oscar akşam yemeği menüsünde Osmanlı mutfağından yemeklere de yer verildi.