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  • 26.02.2019
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91. sahiplerini buldu! Oscar’a Osmanlı damgası

91. sahiplerini buldu. Menüye eklenen Osmanlı lezzetleri ise çok konuşuldu. Dünyaca ünlü yıldızlara mantı, yaprak sarma, , damla sakızlı muhallebi ve baklava sunuldu...

Hollywood'un ünlü isimleri önceki gece 91. Oscar Ödülleri için Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda bir araya geldi. Ünlü şef Wolfgang Puck'ın yönetiminde hazırlanan Oscar akşam yemeği menüsünde Osmanlı mutfağından yemeklere de yer verildi.

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