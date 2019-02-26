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  • 26.02.2019
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da tutkunu çıktı

Güzel oyundu

PES tutkunu Merve Boluğur ve Yağmur Tanrısevsin'in ardından Bensu Soral da oyuncu yanını konuşturdu. Güzel oyuncu, önceki gün ışın kılıcıyla hızla hareket eden renkli cisimleri keserek puan toplamayı amaçlayan 'Beat Siber' isimli popüler oyundaki hünerlerini sergiledi.

Soral, son derece dikkatli bir şekilde oyun oynarken ikizi Bedirhan da onu 'Pür yetenek' notuyla paylaştı.

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