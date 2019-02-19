PES akımı hızla yayıldı

Ünlüler arasındaki PlayStation furyası hızla yayılıyor. Merve Boluğur ve Yağmur Tanrısevsin'in ardından bir diğer oyuncu Gonca Vuslateri de PES tutkunu olup çıktı.



Güzel oyuncu, önceki akşam gençler arasında popüler olan 'Pugb' oyununu oynadı. Vuslateri, bilgisayarında oyun oynarken çektiği kareyi de Instagram'da paylaşıp yeni akıma kendisinin de uyduğunu gözler önüne serdi.