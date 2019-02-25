GaleriMagazin

91. Oscar Ödül Töreni'ninde şıklık yarışı! Geceye smokin elbisesiyle Billy Porter damga vurdu!

Oscar 2019'un en zarif kadınları Irina Shayk, Charlize Theron ve Emma Stone oldu. Oscar'ın en unutulmaz kıyafeti ise kuşkusuz aktör Billy Porter'ın tasarımcı Christian Siriano imzalı kadife smokin elbisesiydi. İşte 91. Oscar Ödül Töreni'nden görüntüler...

25.02.2019 11:14 - Son Güncelleme: 25.02.2019 12:00
91. Oscar Ödül Töreni'ninde şıklık yarışı! Geceye smokin elbisesiyle Billy Porter damga vurdu!

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapıldı. Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz, Lady Gaga, Bradley Cooper ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 91. Oscar Ödül Töreni'nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

91. Oscar Ödül Töreni'ninde şıklık yarışı! Geceye smokin elbisesiyle Billy Porter damga vurdu!

Tören başlangıcında efsanevi müzik grubu Queen'in üyelerinden gitarist Brian May ve davulcu Roger Taylor, American Idol yıldızı Adam Lambert ile birlikte konuklara özel bir performans sergiledi.

91. Oscar Ödül Töreni'ninde şıklık yarışı! Geceye smokin elbisesiyle Billy Porter damga vurdu!

Lambert Quenn'in 1991 yılında hayatını kaybeden unutulmaz solisti Freddie Mercury'nin yerini alarak, ünlü Rock'n Roll grubunun "We Will Rock You" ve "We Are The Champions" isimli parçalarını seslendirdi.

91. Oscar Ödül Töreni'ninde şıklık yarışı! Geceye smokin elbisesiyle Billy Porter damga vurdu!

Tören öncesinde, Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlü yıldızları Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni'nin kırmızı halısında şıklıklarıyla boy gösterdi.

91. Oscar Ödül Töreni'ninde şıklık yarışı! Geceye smokin elbisesiyle Billy Porter damga vurdu!

KIRMIZI HALIDAN KARELER

Bradley Cooper ve Irina Shayk

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 91. Oscar Ödül Töreni'ninde Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın sahnedeki kimyası geceye damga vurdu!
91. Oscar Ödül Töreni'ninde Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın sahnedeki kimyası geceye damga vurdu!