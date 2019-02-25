91. Oscar Ödül Töreni'ninde şıklık yarışı! Geceye smokin elbisesiyle Billy Porter damga vurdu!

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 91. Akademi Ödül Töreni 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapıldı. Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz, Lady Gaga, Bradley Cooper ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 91. Oscar Ödül Töreni'nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları...

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