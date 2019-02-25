Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Aslı Üstünkaya, Fikret Orman'la çektirdiği bu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Beşiktaşlı sosyal medya kullanıcıları da Aslı Hanım'a tebrik mesajları attı...



Beşiktaş Kulübü eski başkanlarından merhum Mehmet Üstünkaya'nın kızı Aslı Hanım, siyahbeyazlı kulübün divan kurulu üyesi oldu. Önceki gün Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'la bir araya gelen Aslı Üstünkaya, "Divan kurulu üyesi oldum. Mazbatamı aldım" diye konuştu.