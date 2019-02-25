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  • 25.02.2019
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Ünlü iş kadını ’ın na üye olduğunu bildirdi

Ünlü iş kadını , babası ’nın izinden gitti. ’ın na üye olduğunu bildirdi...

Dişi kartal

Koyu bir taraftarı olan , 'la çektirdiği bu kareyi Instagram hesabından paylaştı. Beşiktaşlı sosyal medya kullanıcıları da Aslı Hanım'a tebrik mesajları attı...

Beşiktaş Kulübü eski başkanlarından merhum Mehmet Üstünkaya'nın kızı Aslı Hanım, siyahbeyazlı kulübün üyesi oldu. Önceki gün Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'la bir araya gelen Aslı Üstünkaya, "Divan kurulu üyesi oldum. Mazbatamı aldım" diye konuştu.

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