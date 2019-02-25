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  • 25.02.2019
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’le bu yaz evlenecek olan , Alişan ile çiftinin oğulları Burak’ı severek nişanlısına mesaj verdi

’le bu yaz evlenecek olan , önceki gün Alişan ile çiftinin oğulları Burak’ı severek nişanlısına annelik mesajı verdi

Anneliğe hazırlık

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile Haziran'da Londra'da nikah masasına oturacak olan Amine Gülşe, önceki gün annelik provası yaptı. Güzel oyuncu, yakın arkadaşı Buse Tektaş'ın eşi Alişan'la iki hafta önce kucağına aldığı bebeğini sevdi.

Gülşe, minik Burak'ı bir an bile kucağından indirmedi 2014 Miss Turkey birincisi Gülşe, minik Burak ve annesi 'la fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Gülşe'nin Burak'la paylaştığı kareler, 'Maşallah' dedirtti. 25 yaşındaki oyuncuya takipçilerinden de "Kucağına yakışmış. Allah senle Mesut'a da tez zamanda anne-baba olmayı nasip etsin" şeklinde yorumlar geldi.

Sosyal medyada "Darısı başınıza" yorumu alan Gülşe ile Özil, çocuk sevgisiyle biliniyor…

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