Demet Akalın, önceki akşam Maslak 1453'de yeni açılan Balkabağa adlı mekandaydı. Popçu, ziyaretiyle mekan sahipleri dostları Ebru Erbaş ve Aslı Bilimlier'e destek oldu.



Ünlü sanatçı, gece boyunca çalan şarkılarla doyasıya eğlendi. Akalın, eğlence sonunda mekanın sahipleriyle elindeki balkabağı ile bu neşeli pozu verdi.