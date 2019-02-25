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  • 25.02.2019
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giydiği elbise ile herkesi güldürdü

Battaniye şıklığı

Güzel oyuncu Begüm Kütük, önceki akşam karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile Şişli'deki bir davete katıldı. Yaşaroğlu, gece için tüylü bir elbise tercih eden eşine "Battaniyeleri giymişsin" diye takılarak herkesi güldürdü.

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