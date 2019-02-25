Güzel oyuncu Begüm Kütük, önceki akşam karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile Şişli'deki bir davete katıldı. Yaşaroğlu, gece için tüylü bir elbise tercih eden eşine "Battaniyeleri giymişsin" diye takılarak herkesi güldürdü.
Güzel oyuncu Begüm Kütük, önceki akşam karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile Şişli'deki bir davete katıldı. Yaşaroğlu, gece için tüylü bir elbise tercih eden eşine "Battaniyeleri giymişsin" diye takılarak herkesi güldürdü.
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