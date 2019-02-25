Güzel oyuncu Begüm Kütük, önceki akşam karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile Şişli'deki bir davete katıldı. Yaşaroğlu, gece için tüylü bir elbise tercih eden eşine "Battaniyeleri giymişsin" diye takılarak herkesi güldürdü.