Televizyoncu Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini 2018 Eylül'de bitiren Şeyma Subaşı, çizmeyi iyice aştı. Sosyal medyada gözler önüne serdiği marjinal hayatıyla eleştirilen Subaşı, şimdi de özel hayatıyla gündemde…
Televizyoncu Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini 2018 Eylül'de bitiren Şeyma Subaşı, çizmeyi iyice aştı. Sosyal medyada gözler önüne serdiği marjinal hayatıyla eleştirilen Subaşı, şimdi de özel hayatıyla gündemde…
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