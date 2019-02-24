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  • 24.02.2019
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çizmeyi iyice aştı! Şeyma Subaşı sevgilisi ile aynı yatak üzerinde poz verdi

Çılgın yaşamıyla eleştirilen , reklam için ne yapacağını şaşırdı!.. Bir çocuk annesi Subaşı, önceki gün İtalyan sevgilisi ile Milano’daki otel odasında aynı yatak üzerinde art arda paylaşım yaparak ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti.

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini 2018 Eylül'de bitiren Şeyma Subaşı, çizmeyi iyice aştı. Sosyal medyada gözler önüne serdiği marjinal hayatıyla eleştirilen Subaşı, şimdi de özel hayatıyla gündemde…

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