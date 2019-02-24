Son dönemde sık sık saçlarında değişiklik yapan Hülya Avşar'a imaj yenileme yetmedi. Birçok kadın gibi moral bulmak için kendisini alışverişe veren Avşar Kızı, önceki gün öğle saatlerinde soluğu İstinyePark'ta aldı.
Tek başına gittiği AVM'de mağazaları gezen Hülya Avşar, akşama kadar 15 bin liralık alışveriş yaptı. Avşar, gazetecilere ise "Vallahi röportaj yapmak istemiyorum. Alışverişe verdim kendimi. Bana terapi gibi geliyor AVM gezip, alışveriş yapmak" dedi.
Avşar Kızı'nın saatler boyu yaptığı alışverişte aldıkları, lüks aracının bagajına zor sığdı.
Tek başına gittiği AVM'de mağazaları gezen Hülya Avşar, akşama kadar 15 bin liralık alışveriş yaptı. Avşar, gazetecilere ise "Vallahi röportaj yapmak istemiyorum. Alışverişe verdim kendimi. Bana terapi gibi geliyor AVM gezip, alışveriş yapmak" dedi.
Avşar Kızı'nın saatler boyu yaptığı alışverişte aldıkları, lüks aracının bagajına zor sığdı.
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