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  • 24.02.2019
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'dan 15 bin TL’lik terapi

15 bin TL’lik terapi
Son dönemde sık sık saçlarında değişiklik yapan Hülya Avşar'a imaj yenileme yetmedi. Birçok kadın gibi moral bulmak için kendisini alışverişe veren , önceki gün öğle saatlerinde soluğu İstinyePark'ta aldı.

Tek başına gittiği 'de mağazaları gezen , akşama kadar 15 bin liralık alışveriş yaptı. Avşar, gazetecilere ise "Vallahi röportaj yapmak istemiyorum. Alışverişe verdim kendimi. Bana terapi gibi geliyor AVM gezip, alışveriş yapmak" dedi.



Avşar Kızı'nın saatler boyu yaptığı alışverişte aldıkları, lüks aracının bagajına zor sığdı.

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