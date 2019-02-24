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  • 24.02.2019
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Kimyasını bozdular

Kimyasını bozdular
Kim Kardashian ve Kanye West'in 5. yaşına basan kızları North, ünlü bir dergi için poz verdi. Derginin kapağı olan küçük kıza makyaj yapılması ve yaşından büyükmüş gibi giydirilmesi ise büyük tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları kapak fotoğrafının ortadan kaldırılmasını istedi.

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