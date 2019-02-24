Geçtiğimiz günlerde Merve Sanay'la sosyal medyadaki yazışmaları ortaya çıkan Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, suskunluğunu bozdu. Hamile eşi Sinem Çalhanoğlu ile geçen yaz boşanmaya karar veren ünlü futbolcu, o dönem Sanay'la yazışmaları ifşa olunca topa tutulmuştu.







Futbolcu, önceki gün eşinin yaş gününü Instagram'da şu sözlerle kutlayıp "Sorun yok" mesajı verdi: "Gördüğüm en güçlü ve ilham veren kadınsın. Küçük prensesimize dünyanın en muhteşem annesi olman için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum."





Sinem Hanım, geçen yıl eşinin Brezilyalı bir güzelle kaçamağını da affetmişti.