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  • 24.02.2019
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sessizliğini bozdu!

DJ ’la yazışmaları ifşa olan , sessizliğini bozdu. Ünlü futbolcu, 9 aylık hamile eşi Sinem Hanım’ın kutlayıp ‘Sorun yok’ mesajı verdi...

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Geçtiğimiz günlerde Merve Sanay'la sosyal medyadaki yazışmaları ortaya çıkan Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, suskunluğunu bozdu. Hamile eşi Sinem Çalhanoğlu ile geçen yaz boşanmaya karar veren ünlü futbolcu, o dönem Sanay'la yazışmaları ifşa olunca topa tutulmuştu.



Futbolcu, önceki gün eşinin 'da şu sözlerle kutlayıp "Sorun yok" mesajı verdi: "Gördüğüm en güçlü ve ilham veren kadınsın. Küçük prensesimize dünyanın en muhteşem annesi olman için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum."

Sinem Hanım, geçen yıl eşinin Brezilyalı bir güzelle kaçamağını da affetmişti.

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