Geçtiğimiz günlerde Merve Sanay'la sosyal medyadaki yazışmaları ortaya çıkan Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, suskunluğunu bozdu. Hamile eşi Sinem Çalhanoğlu ile geçen yaz boşanmaya karar veren ünlü futbolcu, o dönem Sanay'la yazışmaları ifşa olunca topa tutulmuştu.
Futbolcu, önceki gün eşinin yaş gününü Instagram'da şu sözlerle kutlayıp "Sorun yok" mesajı verdi: "Gördüğüm en güçlü ve ilham veren kadınsın. Küçük prensesimize dünyanın en muhteşem annesi olman için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum."
Sinem Hanım, geçen yıl eşinin Brezilyalı bir güzelle kaçamağını da affetmişti.
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