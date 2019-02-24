Berkay sendromu!

Youtube'da 'Derdim Olsun' adlı şarkısıyla 128 milyon dinlenen Reynmen, kendisi gibi Youtuber olan Berkcan Güven'in kanalına konuk oldu. Dinlenme sayısına inanmayan şarkıcı Berkay'ı tiye alan Reynmen, "O kadar istatistik veri paylaştık. Kalktın ona fake (sahte) dedin. İnan gerçekten iki gündür evden çıkmıyorum. İnsanların yüzüne dahi bakamıyorum. Söyleyecek tek kelime dahi bulamıyorum" diye konuştu...
Şarkıcı Berkay, önceki gece Kartal İstMarina Jolly Joker'de konser verdi.
Şarkıcı Berkay, önceki gece Kartal İstMarina Jolly Joker'de konser verdi.
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