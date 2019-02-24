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  • 24.02.2019
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sendromu!

Berkay sendromu!
Youtube'da 'Derdim Olsun' adlı şarkısıyla 128 milyon dinlenen Reynmen, kendisi gibi Youtuber olan Berkcan Güven'in kanalına konuk oldu. Dinlenme sayısına inanmayan şarkıcı Berkay'ı tiye alan , "O kadar istatistik veri paylaştık. Kalktın ona fake (sahte) dedin. İnan gerçekten iki gündür evden çıkmıyorum. İnsanların yüzüne dahi bakamıyorum. Söyleyecek tek kelime dahi bulamıyorum" diye konuştu...



Şarkıcı , önceki gece Kartal İstMarina Jolly Joker'de konser verdi.

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