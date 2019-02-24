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  • 24.02.2019
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'in yuvası çatırdadı

Yuvası çatırdadı
Magazin dünyasındaki ayrılıklara yenisi eklendi. Snobmagazin'in iddiasına göre oyuncu Akasya Asıltürkmen ile eşi Serdar Özerman, bir buçuk ay önce evleri ayırdı.

Üç yıllık evliliğinden 2 yaşında Pera adında bir kızı olan ünlü oyuncu, Kadıköy'deki annesine taşındı. Oyuncu, eşini Instagram'da da takipten çıkardı.

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