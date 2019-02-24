Magazin dünyasındaki ayrılıklara yenisi eklendi. Snobmagazin'in iddiasına göre oyuncu Akasya Asıltürkmen ile eşi Serdar Özerman, bir buçuk ay önce evleri ayırdı.
Üç yıllık evliliğinden 2 yaşında Pera adında bir kızı olan ünlü oyuncu, Kadıköy'deki annesine taşındı. Oyuncu, eşini Instagram'da da takipten çıkardı.
Üç yıllık evliliğinden 2 yaşında Pera adında bir kızı olan ünlü oyuncu, Kadıköy'deki annesine taşındı. Oyuncu, eşini Instagram'da da takipten çıkardı.
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