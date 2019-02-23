Yaklaşık üç yıldır İbiza'da yaşayan Yasemin Kozanoğlu, DJ'lik yaparak kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı.
Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen sosyetik güzel, İspanyol aşkıyla yaşadığı mütevazı evini de "Huzur" diyerek Instagram'da paylaştı.
Yaklaşık üç yıldır İbiza'da yaşayan Yasemin Kozanoğlu, DJ'lik yaparak kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı.
Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen sosyetik güzel, İspanyol aşkıyla yaşadığı mütevazı evini de "Huzur" diyerek Instagram'da paylaştı.
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