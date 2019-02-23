Yaklaşık üç yıldır İbiza'da yaşayan Yasemin Kozanoğlu, DJ'lik yaparak kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı.

Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen sosyetik güzel, İspanyol aşkıyla yaşadığı mütevazı evini de "Huzur" diyerek Instagram'da paylaştı.