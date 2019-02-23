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  • 23.02.2019
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 üç yıldır 'da yaşayan , 'lik yaparak kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı

Çaldı kaptı

Yaklaşık üç yıldır İbiza'da yaşayan Yasemin Kozanoğlu, 'lik yaparak kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı.
Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen sosyetik güzel, İspanyol aşkıyla yaşadığı mütevazı evini de "Huzur" diyerek 'da paylaştı.

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HaberlerSaklambaç HaberleriYaklaşık üç yıldır İbiza'da yaşayan Yasemin Kozanoğlu, DJ'lik yaparak kazandığı parayı gayrimenkule yatırdı
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