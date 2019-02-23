İşadamı Uğur Akkuş'la adeta ikinci baharını yaşayan Ebru Şallı, önceki gün nişanlısıyla Nişantaşı'nda boy gösterdi. Objektiflere nişanlısıyla el ele poz veren eski mankenin, yüzündeki gülümseme "Ebru'ya aşk yaradı" dedirtti.
İşadamı Uğur Akkuş'la adeta ikinci baharını yaşayan Ebru Şallı, önceki gün nişanlısıyla Nişantaşı'nda boy gösterdi. Objektiflere nişanlısıyla el ele poz veren eski mankenin, yüzündeki gülümseme "Ebru'ya aşk yaradı" dedirtti.
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