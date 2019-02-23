Sıla ile Ahmet Kural arasında Ekim 2018'de yaşandığı iddia edilen darp olayı ve sonrasında başlayan dava süreciyle ilgili yeni haber... Hatice Zeynep Tunç'un olay gecesi arkadaşına WhatsApp'tan "Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor" yazması, dosyaya girmişti. Kural da, "Benim öyle bir komşum yok" diyerek Tunç'un yalancı tanıklık yaptığını iddia etmişti.



BİR KEZ DAHA GÜLDÜ

Hatice Zeynep Tunç'un da bunun üzerine ünlü oyuncunun 'iftira' suçunu işlediğini iddia etti. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ahmet Kural'ın iftira suçunu işlediğinin tespitinin bu aşamada yapılamadığı gerekçesiyle dosyada takipsizlik kararı verdi. Kural hakkında daha önce de 'adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs", 'suç delillerini yok etme' ve 'gizleme' suçlarından da takipsizlik verilmişti. SERTAB HAMLESİ...

7 Mart'taki duruşmada eski sevgilisiyle karşı karşıya gelecek olan Ahmet Kural, son çıkan takipsizlik kararıyla bir kez daha güldü. Bu arada Sıla'nın darp edildiğini iddia etmesinin ardından popçuya destek veren Sertab Erener de çark etti. Erener, geçtiğimiz akşam Uniq Hall'daki konserini izleyen Kural'ı kucaklayarak karşıladı. Kulisinde Ahmet Kural'la bir araya gelen Erener'in hamlesi "Sertab, artık Kural'ın yanında mı?" dedirtti.





ONU SAVUNDUKURAL'A SARILDI

Darp iddiası sonrası "Sıla'yı bir kadın olarak ayakta alkışlıyorum. Ve yaşadığı bu korkunç olayda sonuna kadar yanında olduğumu haykırmak istiyorum" diyen Sertab Erener, geçtiğimiz akşam ise Kural'la sarmaş dolaştı.