2017 yazından beri aşk yaşadığı Metin Hara ile ilişkisi geçtiğimiz ay biten Adriana Lima, Hara'yı unuttu ama Türk kültürüne olan sevgisini kalbinden silemedi... 37 yaşındaki model, önceki akşam Los Angeles'ta kırmızı halıya çıkmadan önceki hazırlıkları da 12 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaştı.



Brezilyalı modelin paylaştığı videolardan birinde görülen Arapça yazılı kolyesi ise merak uyandırdı. Kolyede Lima'nın ilk adı olan 'Adriana', Arap alfabesiyle yazılıydı. Bu arada defalarca ülkemize gelen ünlü model, Hara ile birlikteyken Türkiye ve Osmanlı kültürüyle ilgili araştırmalar yapıyordu.