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  • 22.02.2019
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, ’taki 2. şubesini açmak için çalışmalara başladı

Ünlü işletmeci , ’taki 2. şubesini açmak için çalışmalara başladı. ABD basını Nusret’in yeni mekanı için aylık 110 bin dolar ödeyeceğini yazdı

New mekan! Amerikalılar ete doyacak

Salt Bae hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, geçtiğimiz yıl New York'ta da restoran açtı. Buradaki yeni mekanında dünyaca ünlü isimleri ağırladı. Restoranındaki kuyruk ise her geçen arttı. Bunun üzerine ünlü işletmeci, 'ta 2. şubesini açmak için düğmeye bastı. ABD basınının iddasına göre Nusret, 220 Park Avenue South New York adresli binanın alt katını kiraladı. Nusret'in yeni mekanı için aylık 110 bin dolar ödeyeceği açıklandı. Restoranın yapımına ise önümüzdeki aylarda başlanacağı ve mekanın yaza doğru hazır olacağı vurgulandı...

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