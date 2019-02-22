Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, iki yıl önce çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile nikah kıydı. Geçtiğimiz yıl ise ikili boşanma kararı aldı. Ünlü futbolcu ayrılıkla ilgili olarak, "Affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım" ifadelerini kullandı.

Ancak eşi hamile olduğu için barış imzaladı. İkili ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Önceki gün ise Çalhanoğlu'nun sosyal medya fenomeni Merve Sanay ile olan Instagram konuşmaları ortaya çıktı. Sanay'ın hesabını çalan bir hacker, ikilinin bütün konuşmalarını yayınladı. Bir süre sonra hesabını geri alan Sanay ise internet korsanını şikayet ettiğini açıkladı...

GÖZLER SİNEM HANIM'DA

Hakan ve Sinem Çalhanoğlu, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Daha önce ihanete uğrayan Sinem Hanın'ın bu mesajlardan sonra ne tepki vereceği ise merak ediliyor.

NUMARASINI İSTEMİŞ

Öte yandan Engin Öztürk'ün de Merve Sanay'la yakın bir zamanda konuştuğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun, konuşmalarda Sanay'la ilgilendiği ve numarasını istediği anlaşıldı. Öztürk'e, hayranlarından büyük tepki yağdı.

Ünlü futbolcu, boşanmayı düşündüğü günlerde İtalyan bir güzelle eğlenmişti.