Evlilikleriyle örnek gösterilen oyuncu Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal, ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim için Nişantaşı City's AVM'de alışverişe çıktı. Sempatik oyuncu, uzun süre mağazaları gezerken eşi ise her Türk erkeği gibi elinde poşetlerle onu beklemeye koyuldu.



Gazetecilerle sohbet eden ikiliden Doğa Rutkay, "Ailece gelen reklam teklifleri var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok teklif var ve sıcak bakıyoruz. Ben de 1,5 yaşında televizyona ve 5 yaşında tiyatro sahnesine çıkmışım."