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  • 22.02.2019
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ile , ikizleri Piraye ve için alışverişe çıktı

Önceki gün ’ın alışveriş yaptığı sırada eşi ’ın onu mağaza kapısında beklediği anlar bu espriyi yaptırdı

Bir erkeğin dramı

Evlilikleriyle örnek gösterilen oyuncu Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal, ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim için 's 'de alışverişe çıktı. Sempatik oyuncu, uzun süre mağazaları gezerken eşi ise her Türk erkeği gibi elinde poşetlerle onu beklemeye koyuldu.

Gazetecilerle sohbet eden ikiliden , "Ailece gelen reklam teklifleri var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok teklif var ve sıcak bakıyoruz. Ben de 1,5 yaşında televizyona ve 5 yaşında tiyatro sahnesine çıkmışım."

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